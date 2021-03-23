Воронежская область приближается к порогу в 200 заболевших день

Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области продолжает снижаться, регион приближается к психологической отметке в 200 инфицированных в день. За последние сутки в области подтверждены 209 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 23 марта. Общее число выявленных случаев заболевания в регионе теперь составляет 73 490 (всего инфицированных, считая выписанных и умерших).

За последние сутки в Воронежской области, по данным федеральной статистики, зафиксированы 15 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом.

240 победивших болезнь пациентов выписаны из больниц или сняты с медицинского наблюдения на лечении дома, сообщили также в федеральном оперштабе.

Накануне, напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев допустил стабилизацию ситуации с коронавирусом в регионе к концу мая. «К концу мая можно будет говорить о полной стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе и«отсутствии предпосылок, чтобы всплеск повторился… Тенденции все идут в "понижательном" тренде, но масочный режим отменять рано. Перед нами теперь стоит задача привить 70% населения, а не 60%, как планировали ранее»,— отметил глава региона.

По данным федеральной статистики, на утро 23 марта в Воронежской области всего 73 490 случаев заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). 68 057 пациентов выздоровели, 2 317 скончались. В России за последние сутки выявлено 8 457 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 474 610. Выздоровели и выписаны за сутки 10 860 человек (всего 4 088 045), скончались за сутки 427 пациентов с коронавирусом (всего 95 818).

В облправительстве со ссылкой на «эпидемиологические расследования Роспотребнадзора» на 11:13 вторника, 23 марта, подтверждают динамику по заболевшим и выздоровевшим, однако уже традиционно приводят иные данные по смертности. По данным местных властей, всего в регионе от COVID-19 умерли 2 675 человек, за последние сутки — 20. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные компьютерной томографии легких пациентов.

Сергей Калашников