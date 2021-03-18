Александр Гусев допустил стабилизацию ситуации с коронавирусом в Воронежской области к концу мая

Воронежский губернатор Александр Гусев рассчитывает, что к концу мая «можно будет говорить о полной стабилизации ситуации» с коронавирусом в регионе и «отсутствии предпосылок, чтобы всплеск повторился». Об этом он рассказал журналистам в ходе открытия первой в Воронеже «Сбер Еаптеки».

По его словам, в части «раскрытия» экономики регион не является отстающим — «остались совершенно локальные запреты»: «В пик, в конце ноября, мы имели по 400 случаев в день. Сейчас средняя цифра по последним двум неделям — 120 (госпитализированных в день.— “Ъ-Черноземье”). Тенденции все идут в “понижательном” тренде, но масочный режим отменять рано. Перед нами теперь стоит задача привить 70% населения, а не 60%, как планировали ранее».

Напомним, за минувшие сутки в Воронежской области, по данным федерального оперштаба, было выявлено 211 заболевших коронавирусом; общее число заразившихся с начала 2020 года достигло 72 459. Выздоровело за сутки 245 человек (всего 66 850), умерло 22 (2 216).

Сергей Калашников, Олег Мухин