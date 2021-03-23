Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, сколько и каких экспонатов представлено в музее.

Зимой 2005 года мне довелось стать свидетелем по-настоящему фантастического зрелища. В городе Тольятти, проезжая по одной из улиц, я случайно увидел, как вдалеке через заснеженное поле десяток гусеничных тягачей волокут по полю подводную лодку — огромная субмарина, на рубке развевается Андреевский флаг… Позже мне объяснили, что это будущий экспонат Технического музея «АвтоВАЗа», который прибыл сюда по воде из Кронштадта, пройдя восемь разводных мостов в Санкт-Петербурге и после 22 шлюза, включая волжские. Последние 4,5 км до места экспонирования предстояло «проплыть» как раз через поле.

Вообще этот музей техники уникальное место, где есть и паровозы, и танки, а еще турбины от электростанции и даже марсоход. Так что в контексте развития внутреннего туризма у Тольятти есть серьезные перспективы. Тем более что в городе есть еще один музей, который в этом году отмечает свое 45-летие — это корпоративный музей «АвтоВАЗа».

Коллекция исторических автомобилей открывается вишневым ВАЗ-2101 — это первая проданная машина. Прежде чем стать экспонатом музея, автомобиль прослужил владельцу два десятка лет и хорошо сохранился. Среди машин классической компоновки есть 2105 с роторно-поршневым двигателем и «копейка», совершившая кругосветное путешествие.

Рядом внедорожники «Нива», в том числе экземпляр, отработавший десять лет в Антарктиде и еще один автомобиль, взявший своим ходом в Гималаях высоту 5726 метров.

Отдельная экспозиция — концепт-кары и прототипы, включая такие как футуристический «Питер-Турбо» и электрокар «Рапан».

Демонстрируется здесь и спортивные Niva, Samara, Vesta, Granta, принимавшие участие в самых разных гоночных состязаниях — кольцевых гонках и ралли, в том числе международных. Разумеется, есть здесь и родстер Lada Revolution, ставший основой для гоночного монокласса.

Всего в заводском музее представлено более 60 автомобилей и несколько тысяч других экспонатов. Так что, будете в Тольятти — не пропустите. Ну, или хотя бы посетите страничку музея в Instagram.