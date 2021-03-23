Предложение на рынке апартаментов Петербурга упало более чем на треть

В течение года предложение на рынке апартаментов Санкт-Петербурга уменьшилось на 41%. При этом спрос на такую недвижимость сохраняется стабильно высоким уже третий год подряд.

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу консалтингового центра «Петербургская недвижимость». В течение прошлого года объем апартаментов на петербургском рынке сократился на 128 тыс. кв. метров, при этом объем реализации третий год подряд удерживается на уровне 150-170 тыс. кв. метров. Наибольшим спросом пользуются сервисные апарт-отели — их продажи выросли в 1,7 раз за два года.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в Санкт-Петербурге более чем на четверть сократился рынок комнат.