Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, что за программу подписки на часы представила компания Breitling, как она работает и сколько придется заплатить.

Компания Breitling представляет новую программу подписки на часы #BreitlingSelect.

Что же это за программа? Это возможность сначала поносить часы, а потом принять решение о покупке. В марте сервис стал доступен в США, но обещают в ближайшем будущем подключить к нему и другие страны.

Как это работает? Для начала надо зарегистрироваться на сайте Breitling.com. Там можно увидеть специальную подборку часов, из которых можно выбрать те, что хочется поносить. Выбрать можно три модели и носить их на протяжении 12 месяцев.

Удовольствие не бесплатное. За подписку надо заплатить $450, ежемесячный взнос составит $129. Зато доставят часы сразу домой — даже в бутик ходить не надо.

B если после пробного периода вы решите купить часы, то Breitling обещает подготовить специальное предложение, учитывающее, сколько денег вы потратили и сколько баллов накопили. После США к программе подключат пользователей из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Швейцарии. Интересно, ожидать ли российский запуск.