Замначальника ИК в Новосибирске арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

В Новосибирске Октябрьский районный суд избрал в отношении замначальника исправительной колонии (ИК) №18 Вячеслава Круглова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он арестован до 17 мая, сообщает на сайте суда.

Кроме того, по делу против дежурного помощника начальника помещения функционирующего в режиме следственного изолятора этой же колонии Евгения Гарбарта суд вернул следователю материалы и ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение было принято «поскольку в назначенное время подозреваемый в судебное заседание доставлен не был».

Как сообщалось, двое сотрудников ИК-18 были задержаны. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). 20 марта суд продлил им срок задержания на 72 часа, до 23 марта.

Мужская исправительная колония №18 располагается в Октябрьском районе города на Ключ-Камышенском плато. В учреждении отбывают наказание впервые осужденные.

Екатерина Лукашевич