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В Ростове возбуждено уголовное дело после проверки условий жизни в «Доме актера»

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) после проверки жилищных условий в «Доме актера» по адресу ул. Горького, 270. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области

Причиной проверки и возбуждения уголовного дела стала вышедший на «Первом канале» выпуск программы «Мужское / Женское», в которой жильцы дома рассказали, что проживают без ремонта, в непригодных условиях более 10 лет. Однако администрация «обещала переселить их в указанные помещения временно».

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, надзорное ведомство организовала проверку соблюдения федерального законодательства.

Наталья Шинкарева


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