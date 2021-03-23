Глава СКР поручил проверить условия жизни в ростовском «Доме актера»

В Ростове-на-Дону организована проверка условий жизни в «Доме актера», который находится по адресу ул. Горького, 270. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Проверка была инициирована главой СКР Александром Бастрыкиным после того, как на «Первом канале» вышла программа, в которой жильцы дома рассказали, что живут в непригодных условиях более 10 лет. При этом администрация «обещала переселить их в указанные помещения временно». «Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного подразделения доложить об обстоятельствах произошедшего, а также о планируемых мероприятиях, направленных на восстановление прав граждан»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева