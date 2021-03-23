«Платформа для открытия новых выдающихся работ»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему аукционный дом Christie’s намерен изменить свою торговую политику и когда намечены ближайшие торги в новом формате.

Аукционный дом Christie’s объявил о кардинальных изменениях в своей торговой политике. Начиная с мая 2021-го дом, не будет проводить торги в узких сегментах мирового искусства, как-то: импрессионисты, модернисты, послевоенное и современное искусство. Все эти некогда самостоятельные аукционные категории миксуются и объединяются в два крупнейших раздела: «Искусство ХХ века» и «Искусство XXI века».

Как объясняют в Christie’s, новый формат отражает меняющийся рыночный спрос и подходы клиентов к коллекционированию. Выводя искусство за пределы привычных исторических рамок, дом стремится установить новые стилистические связи, рассмотреть расовые и революционные проблемы с новой точки зрения, создать пространство, в котором будут услышаны ранее игнорировавшиеся и недооценивавшиеся голоса. Обновленные торги создадут платформу для продвижения шедевров и открытия новых выдающихся работ.

Ну, это все слова. Понятно, что необходимо было упомянуть «расовые и революционные проблемы», но, думаю, что во главе угла стоит оптимизация. Проводить узко-сегментированные торги сейчас уже невыгодно. Аукционный мир идет к объединению истории мирового искусства в крупные разделы. Интересно, будет ли структурирован весь бизнес по вековому принципу? Тогда, кстати, импрессионисты отойдут в раздел «XIX век». И еще вопрос, или, скорее, утверждение. Очевидно, мы уже больше не увидим специализированные «Русские торги» в исполнении дома Christie’s. А вот куда определят отечественных мастеров искусства – большой вопрос. И еще один вопрос: последуют ли этому примеру коллеги-конкуренты?

А ближайшие торги Christie’s в новом формате намечены на 11 мая — вечерние торги «Искусство XX века» (с забавным уточнением — с 1880-х по 1980-е; это понятно, сделано специально для того, чтобы включить в каталог импрессионистов). И, конечно, топом станет полотно Клода Моне «Мост Ватерлоо. Эффект тумана» (1899-1903). Оценка по запросу около $35 млн. А еще здесь же будет работа Энди Уорхола 1976-1986 годов «Девять разноцветных Мэрилин» — $7 млн.