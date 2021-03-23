Годовая прибыль Geely Automobile упала на 32%

Китайский холдинг Geely Automobile отчитался о падении прибыли на 32% по итогам 2020 года, заявив, что на показателях компании отразилась пандемия COVID-19. Чистая прибыль автоконцерна сократилась до $850 млн. Выручка снизилась на 5%, до $14 млрд. За минувший год компания продала 1,32 млн автомобилей, в то время как в 2019 году было продано 1,53 млн. При этом руководство Geely Automobile отмечает, что компания четвертый год подряд остается лидером продаж среди китайских производителей автомобилей.

Кроме того, китайский производитель сообщил о создании с материнской компанией Zhejiang Geely Holding Group совместного предприятия Zeekr Company Limited, которое займется производством электромобилей под новой маркой Zeekr. Как отмечается в заявлении компании, оба участника СП вложит в него более $300 млн. Доля Geely Automobile в СП составит 51%. Первые электромобили, как ожидается, будут выпущены в третьем квартале 2021 года. При этом производители намерены выпускать на рынок новую модель электромобиля ежегодно в ближайшие 5 лет и ориентироваться изначально на китайский рынок, а также «изучать возможности экспорта для удовлетворения спроса на глобальном рынке на электромобили класса премиум».

Алена Миклашевская