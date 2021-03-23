Дом под защитой: воронежцы страхуют свое жилье чаще других жителей Центрального Черноземья

В среднем по стране свои дома и квартиры защищают 10% россиян, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». В Центральном Черноземье самыми активными страхователями стали жители Воронежа.

Исследование, проведённое в 75 городах с населением более 250 тыс. человек, показало, что сейчас свои дома и квартиры страхует в среднем каждый десятый россиянин (по договорам добровольного и ипотечного страхования, муниципальным программам).

Согласно нашему опросу, самый большой интерес к защите имущества в Центральном Черноземье проявляют жители Воронежа — 9% горожан сообщили, что страхуют свое жильё. В Центральном Черноземье квартиры и дома страхуют реже, чем в среднем по России, и это при том, что наш регион в значительной степени подвержен подтоплениям. В Орле, Липецке и Тамбове свое жилье защищают по 7% жителей, в Курске — 6%. Полис «Сбербанк страхования» по программе «Защита дома +» можно приобрести во всех отделениях СберБанка, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн, причём в СберБанк Онлайн с 22 по 28 марта 2021 года полис можно оформить со скидкой 25%.

Мария Дегтярь, директор Управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

Страховой полис покрывает самые распространённые риски, которым может подвергаться жильё: заливы, пожары, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, ответственность перед соседями. Последний риск особенно актуален, поскольку в последний год россияне активно взялись за ремонты своих квартир. 7,2% участников исследования «Сбербанк страхования» говорят, что их соседи недавно делали ремонт, и каждому пятому из них это доставляло те или иные неудобства. Страховка также может защитить квартиру от последствий аварий общедомовых инженерных коммуникаций.

Для максимального сокращения срока выплат по наиболее распространённым страховым случаям в программе «Защита дома +» от «Сбербанк страхования» действует программа упрощённой процедуры сбора и подачи документов «Зелёный коридор», по которой сроки урегулирования не превышают 5 рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно через мобильное приложение СберОсмотр.