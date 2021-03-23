Мэра Троицка в Челябинской области перевели из СИЗО под домашний арест

Главе Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, областной суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Решение принято сегодня по итогам рассмотрения апелляционной жалобы, сообщили в суде. Под домашним арестом господин Виноградов пробудет до 12 мая.

Как ранее сообщал “Ъ”, главу Троицка задержали 12 марта. Следственный комитет России предъявил ему обвинение по ст. 286 УК РФ. По версии следствия, мэр нарушил права хозяйствующего субъекта, инициировав в 2019 году передачу его имущества другой организации.

В мэрии заявили, что обвинение считают «надуманным», поскольку глава принимал решение в интересах жителей, чтобы предотвратить сбой в водоснабжении и избежать чрезвычайной ситуации. Назначенная на должность исполняющего обязанности мэра Елена Василяускене будет занимать эту должность «в период отсутствия Александра Вингорадова», уточнили в пресс-службе администрации.

Артур Якушко, Челябинск