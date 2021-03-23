В России отзывают Lamborghini Aventador SVJ из-за открывающегося капота

Компания Lamborghini отзывает в России 15 автомобилей Aventador SVJ, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся проданных с 2019 по 2021 годы суперкаров, у которых выявлена проблема с креплением капота, способного открыться во время движения. «На автомобилях Aventador SVJ Coupe разбалтывание затяжки винтов петли капота может привести к размыканию капота», — подчеркнули в Росстандарте.

Для устранения выявленных неполадок официальные дилеры Lamborghini заменят болты крепления петель капота. Все работы будут бесплатными для владельцев суперкаров. Напомним, купе Lamborghini Aventador SVJ было представлено в августе 2018 года — всего выпущено 900 экземпляров суперкара.