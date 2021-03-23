Председатель гордумы Хабаровска досрочно снят с поста

Председателя гордумы Хабаровска Михаила Сидорова на заседании парламента досрочно освободили от должности большинством голосов. За его досрочное сложение полномочий проголосовали 20 депутатов, против высказались 10. Большинство в городском парламенте у фракции ЛДПР, которую представляет господин Сидоров.

Он сообщил, что врио главы региона Михаил Дегтярев предложил ему добровольно сложить полномочия. «Какую должность мне предложили, я разглашать не буду… Я категорически отказался»,— сообщил он.

Источник «РИА Новости» в гордуме сообщил, что снять с должностей господина Сидорова, председателя комитета по бюджету городской думы Хабаровска Натальи Жиряковой и главу комитета по местному самоуправлению Дениса Куратова прямо во время заседания обговаривалось накануне депутатами хабаровской фракции ЛДПР. «Все трое были назначены при губернаторе Сергее Фургале, их убирают как членов его команды, которые продолжают открыто его поддерживать»,— сказал собеседник агентства. Причиной такого решения он назвал попытку Михаила Сидорова организовать акцию с выходом 17 депутатов из партии.

Напомним, в ноябре 17 депутатов хабаровской городской думы от ЛДПР во главе со спикером Михаилом Сидоровым вышли из партии. Они объяснили свой поступок несогласием с политикой врио губернатора, также члена ЛДПР Михаила Дегтярева.

Подробности — в материале “Ъ” «Полку ЛДПР убыло».