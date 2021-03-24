Естественно, отбор

Сегодня матчем с мальтийской командой сборная России начинает отборочную кампанию к катарскому чемпионату мира по футболу 2022 года. Чтобы попасть на него, ей придется доказать случайность происшедшего прошлой осенью срыва, когда, оставшись без ряда травмированных лидеров, она выдала ужасную серию из полудюжины матчей без побед, венцом которой стал разгром — 0:5 — от сербов. Жесткая формула отбора требует от российской сборной исключительной стабильности.

Чемпионат мира, который в конце будущего года примет Катар,— третий топовый турнир, к которому сборную России готовит тренер Станислав Черчесов. На первый — домашнее мировое первенство в 2018-м, так счастливо обернувшееся выходом в четвертьфинал,— отбираться ей как хозяйке не пришлось. Квалификацию ко второму из турниров — стартующему в июне чемпионату Европы — российская сборная проскочила чрезвычайно убедительно. Но едва ли среди очень внимательно следящих за футбольными событиями есть те, кому итоги предыдущего отбора представляются гарантией такого же уверенного марша в исполнении сборной России на катарские соревнования. Причины слишком веские.

Никуда не денешься от того факта, что на самом деле с точки зрения жесткости это две очень разные квалификации. В континентальной — на кону стояли аж 24 путевки, и, чтобы получить одну из них, вовсе не обязательно было финишировать на верхушке таблицы группы. Вполне годилась и следующая строчка, а уж если совсем не сложится, практически для всех более или менее сильных сборных сохранялась «форточка» в виде возможности просочиться на чемпионат через дополнительные мини-турниры: тут работал уже рейтинг, накопленный в Лиге наций. Сборной России пользоваться ею не пришлось — в группе она уступила только бельгийцам.

В новой квалификации вся Европа дерется всего за 13 путевок. И вторая позиция в каждой из десяти групп — это уже выход не на чемпионат мира, а в стыковую мясорубку вместе с девятью другими командами, закончившими на той же позиции, а также двумя счастливчиками, вытянувшими билетики в стыки благодаря пристойному выступлению в Лиге наций. И на эту большую компанию — всего-то три пропуска на чемпионат мира.

А еще никуда не денешься от того факта, что перед мировым отбором сборная России воспринимается несколько иначе, чем перед европейским. Весной 2019 года она была командой, которая игрой в Лиге наций, в товарищеских встречах в принципе подтверждала, что ее рывок на домашнем мировом первенстве был не таким уж шальным: может, до сливок элиты, до клуба избранных и далековато, но право числиться среди тех, кто сразу под ним, абсолютно заслуженное. Российская сборная избивала чехов, расправлялась с турками, на равных сражалась со шведами.

Весной 2021 года в памяти переживающих за нее — иные картинки, в основном печальные. Это картинки из тех шести встреч, которыми она завершила год 2020-й, не одержав в них ни единой победы, хотя среди оппонентов наряду с бесспорно крепкими попались, например, молдаване. Увенчалась серия жутким конфузом в виде 0:5 в Лиге наций от совершенно невыразительных до игры с россиянами сербов. И это точно были не тот футбол и не те показатели, которые предполагают выживание в мелком сите, сквозь которое просеиваются будущие участники чемпионата мира.

Парадокс в том, что вызывавшую колоссальный резонанс череду неудач, видимо, все же не стоит принимать за приговор. А причины рассчитывать на неплохую судьбу сборной России в очередном отборочном цикле тоже рядышком, достаточно протянуть руку.

Скажем, всю ее длинную череду прошлогодних осечек несложно списать на скверные обстоятельства, наложившиеся на особенности, что ли, стиля команды, выработанного ею при Станиславе Черчесове. Все ее успехи — на чемпионате мира, в Лиге наций — в первую очередь следствие не регулярных вспышек гениальности, а строгого выполнения не таких уж заковыристых планов. Сборную России выручал плотный прессинг, рождающийся еще у чужой штрафной, и быстрые переводы мяча при отборе из глубины вперед в расчете либо на скидку, либо чей-то умный рывок или умный пас в касание. Обязательное условие реализации идей — классный тонус всей основы и наличие в ней адаптированных к такой стратегии исполнителей со специфическими, скажем так, навыками. Так вот, тонус отечественных футболистов поздней осенью 2020 года свел на нет безумный календарь раскромсанного пандемией коронавируса сезона, его спрессованная концовка, уже к середине октября выжавшие из них все соки, а набор исполнителей проредила волна травм и прочих неприятностей.

Временные слоты под блоки матчей этого отбора — и мартовский, и три осенних — кажется, куда удобнее для сборной России и не сулят ей страданий именно на пределе, а ее заявка на три ближайших встречи — с мальтийцами, словенцами и словаками — в отличие от заявки на кошмарную встречу с сербами смотрится гораздо солиднее. По крайней мере, вместе с восстановившимся после травмы Александром Головиным, тем самым «переключателем» регистра, опорным звеном середины поля, и «столбом» передней линии Артемом Дзюбой, пропускавшим осенние матчи из-за скандала с интимным видео, все ключевые элементы продуктивных российских вариантов последних лет в нее вроде бы вернулись.

А еще один момент, рисующий перед сборной России нормальные перспективы,— это уровень ее группы. Она не то чтобы слабая, ее можно даже включить в число самых ровных в цикле. Но это все же такая шестерка, в которой можно выживать.

Мальтийцы — чересчур очевидный аутсайдер, киприоты — чуточку сильнее, но и это команда из той ниши, с представителями которой российская сборная наловчилась справляться без особых заморочек. Словенская и словацкая команды наверняка тоже рассчитывают поехать в Катар. Однако никакого страха их составы и их свежие результаты не вызывают. К примеру, российское падение в Лиге наций на фоне словацкого — так, крохотный спадик. Словаков терзали и чехи, и израильтяне, и шотландцы, которых сборная России беспощадно мутузила в европейской квалификации.

И даже хорваты, «бумажные» фавориты группы H,— бренд со спорным наполнением. Отождествлять их с теми хорватами, что добрались до финала российского чемпионата мира, остановив за два шага до него хозяев,— натяжка грандиозная. В нынешней сборной Хорватии нет ни Марио Манджукича, ни Ивана Ракитича, решивших ограничиться клубным футболом, а большинство героев мирового первенства, оставшихся в строю, из игроков в самом соку превратились в потихоньку сдающих ветеранов: четвертый десяток пошел Деяну Ловрену, Домагою Виде, Ивану Перишичу, Луке Модричу уже 35 лет, но он по-прежнему незаменим. Кадровые инъекции, совершенные после чемпионата мира, не тянут на чудодейственные, возвращающие былую прыть. Идеальное доказательство — все тот же предшествовавший отбору розыгрыш Лиги наций. В шести ее турах хорваты наскребли единственную победу над шведами, отдав по полдюжине очков португальцам и французам. Вообразить, как приблизительно с такой же эффективностью рубится с грандами сборная России, да хоть сборная России не в пиковой форме, было не так уж трудно.

Алексей Доспехов

Расписание матчей сборной России 24.03: Мальта—Россия 27.03: Россия—Словения 30.03: Словакия—Россия 01.09: Россия—Хорватия 04.09: Кипр—Россия 07.09: Россия—Мальта 08.10: Россия—Словакия 11.10: Словения—Россия 11.11: Россия—Кипр 14.11: Хорватия—Россия