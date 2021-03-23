В Самаре снесут аварийные дома в трех районах

Чиновники изымут для муниципальных нужд земли и стоящие на них дома в Куйбышевском, Кировском и Железнодорожном районах города. Постановление главы Самары Елены Лапушкиной опубликовано на сайте администрации.

В частности, речь идет о домах №№ 3 и 17 на ул. Кирзавод 6, доме 74 в пер. Ташкентский, доме 5 корпус «в» на ул. Волгина, доме 7 на ул. Енисейской и домах 5, 6 и 7 в пер. Сиреневый. Эти здания планируется снести.

Чиновники проведут оценку изымаемой недвижимости и ущерба, связанного с изъятием. Также они зарегистрируют право муниципалитета на эти участки.

Это не первый случай изъятия земли и жилья на ней для сноса зданий в городе. В феврале текущего года мэрия решила снести два жилых дома и семейное общежитие в Самаре.

Георгий Портнов