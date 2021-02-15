Власти хотят снести два жилых дома и семейное общежитие в Самаре

Землю со зданиями на них планируется изъять для муниципальных нужд в Куйбышевском, Ленинском и Железнодорожном районе Самары. Постановление об изъятии объектов опубликовала городская администрация.

Речь в документе идет о жилом доме на ул. Боровой, 11 L2; семейном общежитии на ул. Белгородская, д. 3 «А», и деревянном здании на ул. Ленинской, 107. Чиновникам предстоит зарегистрировать право собственности на изымаемые дома и недвижимость, подготовить иски о принудительном изъятии объектов и заказать их оценку. Собственникам будут предложены компенсации либо переселение.

Георгий Портнов