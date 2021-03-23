Чемпионат Европы по пятиборью пройдет на стадионе «Нижний Новгород»

Площадкой для проведения чемпионата Европы по современному пятиборью в 2021 году станет стадион «Нижний Новгород», а не нижегородская ярмарка, как планировали раньше. Об этом сообщил президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

«Принято решение провести соревнования на стадионе в связи с тем, что нижегородские власти не могут гарантировать, что работы по реконструкции Нижегородской ярмарки завершатся в срок»,— сообщил господин Аминов (цитата по ТАСС). Он добавил, что федерация не имеет права ставить под удар проведение чемпионата, поэтому согласилась провести турнир на стадионе. «Хотя, на мой взгляд, проведение на ярмарке было бы идеальным вариантом»,— добавил президент федерации.

Чемпионат пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 12 июля. Кроме стадиона, состязания пройдут также в бассейне «Дельфин» (плавание) и физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский» (фехтование).