ОМК направит 300 млн рублей на реконструкцию ярмарочной площади

Объединенная металлургическая компания (ОМК) выделит 300 млн рублей на реконструкцию территории перед главным ярмарочным домом и площади Ленина. Общая площадь благоустройства составит 96 тыс. кв. м.

Концепция благоустройства предполагает, что в проекте будет отражено творчество инженера Владимира Шухова, чьи гиперболоидные стальные конструкции были впервые представлены на нижегородской ярмарке, сообщили ОМК.

Концепцию благоустройства ярмарочной площади разработало архитектурное бюро Megabudka под кураторством Института развития городской среды Нижегородской области. На площади установят различные объекты благоустройства, которые будут отсылать к историческим фрагментам разных времен, обустроят зону отдыха с печью, построят функциональную детскую площадку из труб, чтобы продемонстрировать отсылку к металлургической промышленности Нижегородской области. Также здесь появятся горки, амфитеатр, детские площадки, большие качели, игровая зона. Территорию будут открывать частями по мере готовности. Полностью работы планируется завершить в июле 2021 года.

Ирина Андреева