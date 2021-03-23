В Прикамье Сбербанком выдан первый кредит по новой программе кредитования бизнеса под 3%

Предприятие из Перми получило кредит в Сбере по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Кредиты в рамках новой льготной госпрограммы помогают бизнесу организовать непрерывную работу и сохранить сотрудников предприятия. После сообщения правительства РФ о запуске новой программы поддержки в Сбербанке зафиксировали высокий интерес к ней со стороны клиентов.
Пермское отделение Сбербанка получило уже 218 заявок от клиентов на общую сумму более 500 млн рублей всего за несколько дней с момента объявления о начале программы.
Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:
«С первых же дней запуска этой программы мы видим большой спрос на кредиты по льготной ставке со стороны пермских предприятий из самых разных отраслей, нуждающихся в помощи в это непростое время. Совсем недавно мы выдали первый кредит нашему клиенту – ООО “Bodyboom”, известной в Перми сети фитнес-клубов».
Согласно условиям программы ФОТ 3.0, процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность персонала на уровне 90%. В первые шесть месяцев после оформления кредита заемщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.
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