«Прямолинейно и с позиции силы»

Глава российского МИДа Сергей Лавров сейчас находится с рабочим визитом в КНР. 23 марта министр, как ожидается, проведет переговоры со своим китайским коллегой. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин полагает, что Москва и Пекин взяли курс на сближение. И способствовал этому новый стиль американской дипломатии при Джо Байдене.

В последние дни произошло несколько событий, позволяющих судить, каким будет стиль американской дипломатии при новом президенте Джо Байдене и чем он отличается от стиля команд его предшественников – Дональда Трампа и Барака Обамы.

Как ни парадоксально, новый стиль, который официальный представитель Белого дома Джен Псаки честно описала как «прямолинейный», гораздо в большей степени напоминает манеру общения республиканской администрации Трампа, чем куда более обходительные манеры демократов времен Обамы.

Апофеозом стал, конечно, скандал в российско-американских отношениях, вспыхнувший после того, как Джо Байден назвал «убийцей» Владимира Путина. Показательно, что это произошло как бы мимоходом — интервью, в ходе которого прозвучала такая оценка, было посвящено вовсе не отношениям с Москвой, а совсем другим темам, внутриполитическим.

Кроме того, при желании Байден вполне мог уйти от однозначных характеристик, дав на прямой вопрос журналиста уклончивый ответ.

Но сознательно не сделал этого, показав не только России, но и всему миру, как на практике будет выглядеть этот самый «прямолинейный» стиль дипломатии в исполнении новой администрации США.

После этих слов становится понятно, что надолго поменяется и вся стилистика будущих контактов между Москвой и Вашингтоном. Если в прежние времена американские официальные лица называли российских собеседников партнерами и хотя бы на словах к взаимодействию, то отныне акценты будут расставлены иначе: Россия — противник, цель Америки — сдерживать ее по всем направлениям, а союзники США обязаны это учитывать, выстраивая свои отношения с Москвой.

Единственным утешением для российских властей стало то, что команда Байдена, судя по всему, собирается общаться в таком стиле не только с ними, но и с другими оппонентами США на международной арене, в том числе с Китаем — самым мощным из них. Показательными в этой связи стали состоявшиеся на минувшей неделе на Аляске американо-китайские переговоры.

США на них представляли госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, Китай — отвечающий за внешнюю политику в ЦК компартии Ян Цзечи и глава МИД Ван И.

Новый стиль американской дипломатии проявился с первых же часов пребывания на Аляске китайской делегации. Уже во вступительных речах перед началом консультаций, которые обычно содержат банальные вежливые фразы, Блинкен и Салливан перешли во фронтальное наступление на китайских гостей, подвергнув их страну жесточайшей критике, припомнив ее властям и Гонконг, и Тибет, и уйгуров в Синьцзяне, и нарушения прав человека, и притеснение американских союзников по всему миру, и «агрессивное поведение» в Восточно-Китайском море.

В ответ китайские гости, отбросив привычную для них обходительную восточную дипломатию, выступили также крайне жестко, заявив американцам, что Пекин не позволит говорить с собой свысока. Этот обмен ударами — причем публичный, перед телекамерами — и определил тональность дальнейших двухдневных переговоров.

В общем, американцы показывают, что не намерены себя сдерживать в общении не только с Россией, уже практически объявленной «империей зла», но и с Китаем, отношения с которым пока еще настолько не ухудшились.

Как пояснил на брифинге представитель Госдепа, диалог с Пекином Вашингтон также собирается вести «с позиции силы».

Логично предположить, что столь жесткий, прямолинейный, как теперь модно, подход будет лишь способствовать ситуативному альянсу двух главных оппонентов США — Пекина и Москвы. Насколько этот альянс может стать прочным и эффективным, видимо, и будет пытаться выяснить глава российского МИД Сергей Лавров, который очень своевременно, как раз в эти дни, отправился с визитом в Китай.