«Прямолинейно и с позиции силы»

Глава российского МИДа Сергей Лавров сейчас находится с рабочим визитом в КНР. 23 марта министр, как ожидается, проведет переговоры со своим китайским коллегой. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин полагает, что Москва и Пекин взяли курс на сближение. И способствовал этому новый стиль американской дипломатии при Джо Байдене.
В последние дни произошло несколько событий, позволяющих судить, каким будет стиль американской дипломатии при новом президенте Джо Байдене и чем он отличается от стиля команд его предшественников – Дональда Трампа и Барака Обамы.
Как ни парадоксально, новый стиль, который официальный представитель Белого дома Джен Псаки честно описала как «прямолинейный», гораздо в большей степени напоминает манеру общения республиканской администрации Трампа, чем куда более обходительные манеры демократов времен Обамы.
Апофеозом стал, конечно, скандал в российско-американских отношениях, вспыхнувший после того, как Джо Байден назвал «убийцей» Владимира Путина. Показательно, что это произошло как бы мимоходом — интервью, в ходе которого прозвучала такая оценка, было посвящено вовсе не отношениям с Москвой, а совсем другим темам, внутриполитическим.
Кроме того, при желании Байден вполне мог уйти от однозначных характеристик, дав на прямой вопрос журналиста уклончивый ответ.
После этих слов становится понятно, что надолго поменяется и вся стилистика будущих контактов между Москвой и Вашингтоном. Если в прежние времена американские официальные лица называли российских собеседников партнерами и хотя бы на словах к взаимодействию, то отныне акценты будут расставлены иначе: Россия — противник, цель Америки — сдерживать ее по всем направлениям, а союзники США обязаны это учитывать, выстраивая свои отношения с Москвой.
Единственным утешением для российских властей стало то, что команда Байдена, судя по всему, собирается общаться в таком стиле не только с ними, но и с другими оппонентами США на международной арене, в том числе с Китаем — самым мощным из них. Показательными в этой связи стали состоявшиеся на минувшей неделе на Аляске американо-китайские переговоры.
США на них представляли госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, Китай — отвечающий за внешнюю политику в ЦК компартии Ян Цзечи и глава МИД Ван И.
Новый стиль американской дипломатии проявился с первых же часов пребывания на Аляске китайской делегации. Уже во вступительных речах перед началом консультаций, которые обычно содержат банальные вежливые фразы, Блинкен и Салливан перешли во фронтальное наступление на китайских гостей, подвергнув их страну жесточайшей критике, припомнив ее властям и Гонконг, и Тибет, и уйгуров в Синьцзяне, и нарушения прав человека, и притеснение американских союзников по всему миру, и «агрессивное поведение» в Восточно-Китайском море.
В ответ китайские гости, отбросив привычную для них обходительную восточную дипломатию, выступили также крайне жестко, заявив американцам, что Пекин не позволит говорить с собой свысока. Этот обмен ударами — причем публичный, перед телекамерами — и определил тональность дальнейших двухдневных переговоров.
Как пояснил на брифинге представитель Госдепа, диалог с Пекином Вашингтон также собирается вести «с позиции силы».
Логично предположить, что столь жесткий, прямолинейный, как теперь модно, подход будет лишь способствовать ситуативному альянсу двух главных оппонентов США — Пекина и Москвы. Насколько этот альянс может стать прочным и эффективным, видимо, и будет пытаться выяснить глава российского МИД Сергей Лавров, который очень своевременно, как раз в эти дни, отправился с визитом в Китай.