«До жесткой конфронтации лучше не доводить»

Вашингтон обещал на этой неделе объявить о новом этапе антироссийских мер. Кремль призвал быть начеку и допустил отключение России от межбанковской системы SWIFT. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия США в этом плане могут быть непредсказуемыми. В Минпромторге напомнили, что в стране свою положительную роль должна сыграть программа импортозамещения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что у России есть четкий план действий в случае серьезных санкций Запада.

Россия в ожидании очередной порции санкций. Что именно против нас введут, пока не известно, однако, судя по тональности заявлений, нельзя исключать, что на это раз речь может пойти о чем-то серьезном. Вот и Кремль допустил, что нас могут, отключить от платежной системы SWIFT. И даже звучит нечто совсем страшное — «Иранский сценарий».

Заметно, что этот вопрос тревожит умы власть предержащих. На эту тему идет дискуссия.

Если кратко, ее суть в том, чтобы создать внутренние источники роста экономики, дабы развиваться в замкнутом цикле.

Не хочется говорить «с опорой на собственные силы», хотя, что там стесняться, — да, именно об этом и стоит вести речь.

Можно поставить вопрос и по-другому: насколько страна готова к очередной порции испытаний и есть у нее так называемый план «Б», если все будет совсем плохо? Ответить можно сразу и без раздумий — ничего такого нет.

На сегодняшний день имеют место заявления, что нужно развивать программу импортозамещения, уходить от доллара в расчетах, создавать собственные независимые платежные системы. В результате всего этого в совокупности может стать даже лучше. Но «нужно создавать» или «уже создано» — между этими двумя фразами есть существенная разница. Похоже, что наверху по-прежнему уверены: и на этот раз проскочим, обойдется.

А как по-другому, если программа «опоры на собственные силы» (назовем все-таки так) существует больше в теории. И другой вопрос: почему для активизации внутренних резервов нужно обязательно ждать американских санкций? Кто мешал сделать это вне зависимости от заокеанских недругов, чтобы встретить их козни во всеоружии? Сколько лет Россия в своей новой истории воюет с долларом? Сколько раз уже обещали покончить с этой чуждой валютой, и ничего, он по-прежнему довлеет над нашим курсом.

Прежде чем закрываться от партнеров, логично было бы иметь соответствующую экономическую программу, чтобы отступить на заранее подготовленные позиции. А у нас есть лишь дискуссия: а давайте цены регулировать — нет так еще хуже, — ну, хорошо, давайте изобретем некий гибрид рыночной и командной экономики. А давайте лучше потратим все фонды, что-нибудь построим, объявим очередные пятилетки.

А может быть проще помириться с Западом? Так проще получается.

Это логично, если взвесить за и против.

На сегодня заметно, что серьезно закрываться Россия не готова. А это значит, что до жесткой конфронтации с партнерами лучше не доводить. Это не значит, что они хорошие, просто есть некие прагматичные соображения, тем более что у нас и так все совсем не безоблачно.