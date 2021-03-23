Петр Ватутин: «Государство будет мотивировать бизнес за трудоустройство, чтобы снизить рост безработицы»

Правительство утвердило новые правила для поддержки бизнеса, связанные с трудоустройством безработных. Так, за оформление одного человека, которых официально состоит на учете в центре занятости, компании и индивидуальные предприниматели получат субсидию. Эксперты считают, что такая мера позволит вернуть уровень безработицы к уровню, который был до наступления пандемии.



При реализации указанной инициативы субсидия поступит работодателям в несколько этапов — все будет зависеть от того, сколько проработает новый сотрудник: 1 месяц, далее через 3 и шесть месяцев соответственно. Ожидается, что за счет нового механизма удастся трудоустроить более 200 тысяч человек. В федеральном бюджете на эти цели в текущем году уже заложены необходимые средства.

Стоит отметить, что проблема роста безработицы существенно обострилась в прошлом году. В некоторых регионах в 2020 году на регистрируемом рынке труда количество безработных увеличилось в несколько раз. Например, в Башкирии на начало текущего года официально число безработных превысило 100 тысяч человек, что практически в 5 раз больше, чем годом ранее. Причины столь стремительного роста местные чиновники связывают в том числе и с повышением размера пособий и других социальных выплат. Всего же, по официальной информации, количество безработных в стране по итогам 2020 года увеличилось почти на 1 млн человек по сравнению с прошлым годом.