Петр Ватутин: «Государство будет мотивировать бизнес за трудоустройство, чтобы снизить рост безработицы»

Правительство утвердило новые правила для поддержки бизнеса, связанные с трудоустройством безработных. Так, за оформление одного человека, которых официально состоит на учете в центре занятости, компании и индивидуальные предприниматели получат субсидию. Эксперты считают, что такая мера позволит вернуть уровень безработицы к уровню, который был до наступления пандемии.
При реализации указанной инициативы субсидия поступит работодателям в несколько этапов — все будет зависеть от того, сколько проработает новый сотрудник: 1 месяц, далее через 3 и шесть месяцев соответственно. Ожидается, что за счет нового механизма удастся трудоустроить более 200 тысяч человек. В федеральном бюджете на эти цели в текущем году уже заложены необходимые средства.
Стоит отметить, что проблема роста безработицы существенно обострилась в прошлом году. В некоторых регионах в 2020 году на регистрируемом рынке труда количество безработных увеличилось в несколько раз. Например, в Башкирии на начало текущего года официально число безработных превысило 100 тысяч человек, что практически в 5 раз больше, чем годом ранее. Причины столь стремительного роста местные чиновники связывают в том числе и с повышением размера пособий и других социальных выплат. Всего же, по официальной информации, количество безработных в стране по итогам 2020 года увеличилось почти на 1 млн человек по сравнению с прошлым годом.
Петр Ватутин, депутат Архангельской Думы:
«Проблема достаточно серьезная и действительно требует оперативного решения. Очевидно, что чисто финансовыми инструментами ее вряд ли получится эффективно решить, в частности, с помощью так называемых „вертолетных денег“. Это хорошо заметно по опыту некоторых европейских стран, где подобные меры спровоцировали рост инфляции. В России активно реализуются и другие механизмы, например, программы переобучения и повышения квалификации: с их помощью граждане могут значительно усилить свою конкурентоспособность на рынке труда. Подобные программы поддержки трудоустройства будут действовать и на региональном уровне, где важно учесть локальную специфику. Это позволит сделать государственную поддержку максимально эффективной»