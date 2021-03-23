На станции Вышестеблиевская разгружено 1,6 тысяч вагонов за сутки

Абсолютный рекорд по выгрузке зафиксирован на припортовой станции Вышестеблиевская Краснодарского края, где за сутки 19 марта было разгружено 1033 вагона с углем и 595 - с нефтепродуктами, сообщает пресс-служба СКЖД.

Днем ранее на этой станции было выгружено 1589 вагонов, перевозивших уголь, нефтепродукты и серу.

Сообщается, что увеличение скорости и объемов выгрузки вагонов стала возможной благодаря развитию и переоснащению дорожной инфраструктуры на подходах к припортовой станции, что позволяет организовать безостановочный пропуск поездов к портам Таманского полуострова. В частности, за 2020 год на направлении Тимашевская – Разъезд 9 км – Вышестеблиевская построено 40 км вторых путей, около 150 км пути оборудованы контактной, а также построены три тяговые подстанции – Киевская, Чекон и Гостагаевская.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года погрузка на Северо-кавказской железной дороге сократилась на 2,6% по отношению к январю прошлого года и составила 4,4 млн т. Грузооборот на СКЖД в январе составил 7,9 млрд тарифных тонно-км (+4,5%).

Ольга Логинова