В Югре COVID-19 диагностировали у 78 человек

За минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 78 жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), еще один пациент скончался.

Новые случаи заражения были зарегистрированы в восьми муниципалитетах. Большинство зафиксировано в Сургуте (21), Ханты-Мансийске (15), Нижневартовске (11). Но момент выявления у 65 человек были признаки ОРВИ, у 13 диагностирована пневмония.

Всего, по данным на 23 марта, с начала пандемии в ХМАО COVID-19 заразились 53 556 человек, более 52 тыс. пациентов выздоровели. Состояние 47 пациентов врчи оценивают как тяжелое, 31 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число летальных случаев достигло 780.

Напомним, с 1 апреля власти Югры планируют ослабить ограничения, введенные на фоне пандемии. В частности, соблюдение режима самоизоляции будет носить рекомендательный характер, а контроль за соблюдением режима самоизоляции работников будет отменен для всех организаций региона.