Уровень безработицы в Петербурге в 2020 году вырос в разы

Уровень безработицы в Петербурге в 2020 году вырос в шесть раз. Об этом заявил глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко в ходе заседания городского правительства.

По его словам, за прошлый год в Петербурге было зарегистрировано 102,5 тыс. не трудоустроенных, 98 тыс. человек имели статус безработных. За год в городе было было создано 32 тыс. рабочих мест, зарегистрировано почти 100 тыс. самозанятых.

Напомним, что по данным Петростата в конце 2020 года в Санкт-Петербурге раюоту не имели почти 3,2% населения города. Нагрузка на одну заявленную вакансию на государственных биржах труда выросла до 2,7 человека на место. В структуре безработицы 23% составляли граждане до 29 лет.