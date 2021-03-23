Место встречи трех эпох

Жить в историческом центре Ижевска хотели бы, пожалуй, многие, но старая застройка уже не удовлетворяет современным требованиям комфорта, пространства и функциональности. Новый жилой комплекс «Первый дом на Красной»* как раз подойдет тем, кто ценит подобную архитектуру, но хотел бы жить в просторной квартире, в которой все продумано по последним технологиям. Его построит компания «УралДомСтрой» на ул. К. Маркса напротив бывшего театра им. Короленко. Жилой комплекс объединит в себе исторический облик дореволюционного Ижевска, классическую сталинскую архитектуру 1950-х и современные технологии и функциональное наполнение. Дом из кирпича будет относительно невысоким — всего 9-10 этажей, при этом на одном этаже будет не больше 4-5 квартир.



Фото: УралДомСтрой

Архитектура центральной части Ижевска уникальна для города, тем более что зданий дореволюционной эпохи сохранилось немного. Важным развитием внешнего облика индустриального города стало строительство сталинок в 1950-е годы на Советской и Пушкинской. При проектировании нового жилого комплекса на ул. К. Маркса напротив бывшего театра им. Короленко компания «УралДомСтрой» решила ориентироваться на историческую застройку, чтобы новый дом не только хорошо вписывался в его архитектурный стиль, но и стал украшением этого района.

«Когда мы работали над проектом "Первый дом на Красной", мыслями я часто возвращался к моментам своего детства. Многие мои друзья детства до сих пор живут в центре. Для них это особенная атмосфера, особенный мир. Наш проект вобрал в себя не только теплые воспоминания. В нем тесно переплелись лучший опыт прошлого и современность, технологичность и функциональность пространства»,— отметил директор «УралДомСтрой» Всеволод Иванов.

Фото: УралДомСтрой

По архитектурному плану дом спроектирован с высокой традиционной аркой. Она расположена напротив памятника архитектуры — дома чиновника К.И. Охизина, построенного в 1914 году. Тем самым здания разных эпох связываются между собой. При этом арка решает не только декоративную, но и функциональную задачу — она организует парадный вход в дом со стороны ул. Пастухова. Также в здание можно будет попасть через ворота, ограждающие двор с другой стороны.

«Сложно найти более значимое место в Ижевске, чем его исторический центр. При проектировании мы учли все требования, связанные с охранной зоной памятников культурного наследия и зонами регулирования застройки, ограничив высоту объекта. Также мы постарались применить приемы архитектуры неоклассицизма, используя современные материалы»,— отметил архитектор «Первого дома на Красной», специалист архитектурного бюро «Кубика» Игорь Алексеев.

Фото: УралДомСтрой

Сам дом состоит из шести секций с отдельными входами и парадными. Классический стиль здания продолжается и во внутренней отделке, благодаря стенам с имитацией лепнины в парадных, мраморной фактуре пола и большой многоярусной люстре. На каждом этаже будет всего 4-5 квартир, преимущественно двух- и трехкомнатных. Малогабаритное жилье, популярное под сдачу, в «Первом доме на Красной» отсутствует. Большинство квартир в нем с просторными кухнями-гостиными, которые являются сердцем дома. Также в здании есть планировки с окном в ванной и кабинетом для главы семьи, что продолжает традицию архитектуры 1950-ых. При этом в большинстве квартир детская комната и родительская спальня расположены в разных концах квартиры. Кроме того, некоторые родительские спальни имеют собственную душевую и санузел.

Жилая часть дома будет полностью построена из кирпича, включая межкомнатные стены. Этот фактор и классическая архитектура являются ключевыми при выборе квартиры для многих людей, но сейчас такое жилье почти не строят. Кирпичные строения ощутимо тише монолитных, что особенно заметно при ремонте — дрели и перфораторы не резонируют по железобетонному каркасу из-за его отсутствия. Также «Первый дом на Красной» будет теплым, благодаря использованию керамических блоков Porotherm (Поротерм) в составе наружных стен. Кроме того, балконы дома будут украшать стальная решетка и ажурный орнамент.

Фото: УралДомСтрой

Двор «Первого дома на Красной» с одной стороны закрыт самим зданием, а с другой — оградой, которая будет оплетена девичьим виноградом. Также там посадят березы, липы, сирень, спирею и другие растения. Кроме того, во дворе будет расти своя ель, которую можно украшать всем домом на Новый год. Почти вся территория спроектирована без лестниц и ступеней для удобства родителей с колясками. При этом на каждом участке двора разместят покрытия разного типа: вдоль дома — тротуарную плитку, в детской зоне — экологичное решение из щепки и шишек, на спортивной площадке — прорезиненный материал, в зоне отдыха — газонную траву. Вдоль всей территории будут установлены скамейки с клумбами.

Первые покупатели квартир дома на Красной делятся впечатлениями о проекте: «Мы не могли отвести взгляд, когда увидели с супругой проект нового дома компании "УралДомСтрой". Он словно стал воплощением нашей давней мечты. Вобрал в себя именно те характеристики, которые были основополагающими при выборе жилья. Привлекательная архитектура дома создает впечатление, словно мы находимся на главных улицах Санкт-Петербурга. Мы уже не первый раз становимся клиентами этой компании. Нравится их профессиональный и качественный подход к каждому проекту. "Первый дом на Красной" — для меня это, пожалуй, лучшее архитектурное решение города»,— отметил Виктор Пантелеев.

Фото: УралДомСтрой

Квартиры «Первого дома на Красной» с первой по четвертой секции дома будут переданы в срок до конца июня 2024 года, в пятой и шестой секции до конца сентября 2024 года. Новый жилой комплекс станет украшением Ижевска и органично впишется в его исторический центр. Отметим, что предыдущие проекты «УралДомСтрой» такие, как ЖК Ocean CITY (Оушн сити), ЖК EcoLife (Эколайф), ЖК 5 континентов, Грибоедов, неоднократно отмечались наградами на российском и международном уровне.