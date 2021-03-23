Место встречи трех эпох

Жить в историческом центре Ижевска хотели бы, пожалуй, многие, но старая застройка уже не удовлетворяет современным требованиям комфорта, пространства и функциональности. Новый жилой комплекс «Первый дом на Красной»* как раз подойдет тем, кто ценит подобную архитектуру, но хотел бы жить в просторной квартире, в которой все продумано по последним технологиям. Его построит компания «УралДомСтрой» на ул. К. Маркса напротив бывшего театра им. Короленко. Жилой комплекс объединит в себе исторический облик дореволюционного Ижевска, классическую сталинскую архитектуру 1950-х и современные технологии и функциональное наполнение. Дом из кирпича будет относительно невысоким — всего 9-10 этажей, при этом на одном этаже будет не больше 4-5 квартир.
Архитектура центральной части Ижевска уникальна для города, тем более что зданий дореволюционной эпохи сохранилось немного. Важным развитием внешнего облика индустриального города стало строительство сталинок в 1950-е годы на Советской и Пушкинской. При проектировании нового жилого комплекса на ул. К. Маркса напротив бывшего театра им. Короленко компания «УралДомСтрой» решила ориентироваться на историческую застройку, чтобы новый дом не только хорошо вписывался в его архитектурный стиль, но и стал украшением этого района.
«Когда мы работали над проектом "Первый дом на Красной", мыслями я часто возвращался к моментам своего детства. Многие мои друзья детства до сих пор живут в центре. Для них это особенная атмосфера, особенный мир. Наш проект вобрал в себя не только теплые воспоминания. В нем тесно переплелись лучший опыт прошлого и современность, технологичность и функциональность пространства»,— отметил директор «УралДомСтрой» Всеволод Иванов.
По архитектурному плану дом спроектирован с высокой традиционной аркой. Она расположена напротив памятника архитектуры — дома чиновника К.И. Охизина, построенного в 1914 году. Тем самым здания разных эпох связываются между собой. При этом арка решает не только декоративную, но и функциональную задачу — она организует парадный вход в дом со стороны ул. Пастухова. Также в здание можно будет попасть через ворота, ограждающие двор с другой стороны.
«Сложно найти более значимое место в Ижевске, чем его исторический центр. При проектировании мы учли все требования, связанные с охранной зоной памятников культурного наследия и зонами регулирования застройки, ограничив высоту объекта. Также мы постарались применить приемы архитектуры неоклассицизма, используя современные материалы»,— отметил архитектор «Первого дома на Красной», специалист архитектурного бюро «Кубика» Игорь Алексеев.
Сам дом состоит из шести секций с отдельными входами и парадными. Классический стиль здания продолжается и во внутренней отделке, благодаря стенам с имитацией лепнины в парадных, мраморной фактуре пола и большой многоярусной люстре. На каждом этаже будет всего 4-5 квартир, преимущественно двух- и трехкомнатных. Малогабаритное жилье, популярное под сдачу, в «Первом доме на Красной» отсутствует. Большинство квартир в нем с просторными кухнями-гостиными, которые являются сердцем дома. Также в здании есть планировки с окном в ванной и кабинетом для главы семьи, что продолжает традицию архитектуры 1950-ых. При этом в большинстве квартир детская комната и родительская спальня расположены в разных концах квартиры. Кроме того, некоторые родительские спальни имеют собственную душевую и санузел.
Жилая часть дома будет полностью построена из кирпича, включая межкомнатные стены. Этот фактор и классическая архитектура являются ключевыми при выборе квартиры для многих людей, но сейчас такое жилье почти не строят. Кирпичные строения ощутимо тише монолитных, что особенно заметно при ремонте — дрели и перфораторы не резонируют по железобетонному каркасу из-за его отсутствия. Также «Первый дом на Красной» будет теплым, благодаря использованию керамических блоков Porotherm (Поротерм) в составе наружных стен. Кроме того, балконы дома будут украшать стальная решетка и ажурный орнамент.
Двор «Первого дома на Красной» с одной стороны закрыт самим зданием, а с другой — оградой, которая будет оплетена девичьим виноградом. Также там посадят березы, липы, сирень, спирею и другие растения. Кроме того, во дворе будет расти своя ель, которую можно украшать всем домом на Новый год. Почти вся территория спроектирована без лестниц и ступеней для удобства родителей с колясками. При этом на каждом участке двора разместят покрытия разного типа: вдоль дома — тротуарную плитку, в детской зоне — экологичное решение из щепки и шишек, на спортивной площадке — прорезиненный материал, в зоне отдыха — газонную траву. Вдоль всей территории будут установлены скамейки с клумбами.
Первые покупатели квартир дома на Красной делятся впечатлениями о проекте: «Мы не могли отвести взгляд, когда увидели с супругой проект нового дома компании "УралДомСтрой". Он словно стал воплощением нашей давней мечты. Вобрал в себя именно те характеристики, которые были основополагающими при выборе жилья. Привлекательная архитектура дома создает впечатление, словно мы находимся на главных улицах Санкт-Петербурга. Мы уже не первый раз становимся клиентами этой компании. Нравится их профессиональный и качественный подход к каждому проекту. "Первый дом на Красной" — для меня это, пожалуй, лучшее архитектурное решение города»,— отметил Виктор Пантелеев.
Квартиры «Первого дома на Красной» с первой по четвертой секции дома будут переданы в срок до конца июня 2024 года, в пятой и шестой секции до конца сентября 2024 года. Новый жилой комплекс станет украшением Ижевска и органично впишется в его исторический центр. Отметим, что предыдущие проекты «УралДомСтрой» такие, как ЖК Ocean CITY (Оушн сити), ЖК EcoLife (Эколайф), ЖК 5 континентов, Грибоедов, неоднократно отмечались наградами на российском и международном уровне.
ЖК «Первый дом на Красной». Застройщик ООО СЗ «Индеком». Агент по продаже ООО «УДС-Сервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
*среди объектов УралДомСтрой.