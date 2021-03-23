Самарский филиал «Т Плюс» увеличил масштабы ремонтной кампании

Самарский филиал ПАО «Т Плюс», российской теплоэнергетической компании, увеличил число объектов теплоснабжения, которые будут отремонтированы в 2021 году. Обновятся как магистральные, так и муниципальные внутриквартальные сети. Всего в Самаре в текущем году заменят свыше 65 км изношенных тепловых сетей.



По сравнению с 2020 годом, когда город только перешел на новый метод ценообразования — по методу альтернативной котельной, темпы перекладки возросли более чем в два раза — в прошлом году было заменено свыше 30 км теплосетевых коммуникаций.

«Подобные масштабные работы на этом имуществе города производились впервые за десятки лет. Это стало возможным благодаря переходу города на „альткотельную“», — отмечают в «Т Плюс». В общей сложности переход города в ценовую зону теплоснабжения позволит вложить в 2021 году в тепловые сети 3,7 млрд руб.

Во время перекладывания инженерных коммуникаций, подчеркивают в компании, самарцы ощутят минимальные неудобства — подача горячей воды в большинстве случаев не прекратится. Везде, где работа потребует больше двух недель, для сохранения подачи горячей воды будет организована временная схема.

В целом, в планах «Т Плюс» в рамках летней ремонтной кампании 2021 года заменить более 90 км тепловых сетей в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Как и прежде, вместо устаревших теплосетей энергетики установят современные трубы в ППУ-изоляции, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля со сроком службы 50 лет.

Кроме того, организация уже приступила к плановой подготовке к будущей зиме. Энергетики выполнят капитальный и средний ремонт 8 турбоагрегатов общей мощностью 620 МВт и 6 энергетических котлов общей производительностью 2520 тонн пара в час. Работы пройдут на всех станциях филиала. На текущий год запланировано сервисное обслуживание блока ПГУ Сызранской ТЭЦ и большая инспекция двух газотурбинных установок на Новокуйбышевской ТЭЦ-1, которые будут проведены специалистами «Зульцер Турбо Сервисес Рус» по долгосрочному сервисному контракту.

До 2034 года в теплосетевое хозяйство Самары «Т Плюс» планирует вложить более 29 млрд руб, благодаря чему средний износ коммуникаций должен снизиться с 72% до 57%.