В антимонопольной службе Новосибирской области сменился руководитель

Исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Новосибирской области стал Александр Годованюк. Соответствующий приказ о его назначении с 15 марта подписал глава ФАС России, сообщает региональное ведомство.

Сергей Гаврилов, руководивший управлением с 2004 года, покинул свой пост 12 марта.

Александр Годованюк родился в 1986 году. В 2009 году окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (квалификация — экономист-менеджер), в 2014 году — Красноярский государственный аграрный университет (квалификация — юрист). С 2009 года работает в антимонопольных органах. С 2018 года был на должности замруководителя управления – начальника контрольного отдела управления ФАС по Красноярскому краю.

За 2020 год и начало 2021 года УФАС сообщало о выявлении крупных картелей. В начале марта 2021 года региональное управление раскрыло картель при реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Ведомство заявило о сговоре при проведении торгов на оказание услуг по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных учреждениях области. Сумма контракта составила 394 млн руб. (начальная стоимость торгов — 398 млн руб.). УФАС признало, что министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, ООО «ПСК оптиком», ООО «Оптиком» нарушили закон о конкуренции (п. 1 ч. 1 ст. 17).

В 2020 году региональное управление ФАС выявило картельный сговор между ООО «Компания Фито» и ООО «Терра» при закупках в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) Минздрава России имени академика Евгения Мешалкина. Компании создавали видимость конкурентной борьбы. С 2015 года по 2017 года «Терра» и «Фито» победили в 437 аукционах. Доход составил 426,3 млн руб. Директорам компаний предъявили обвинение в ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ).

Подробнее о сговоре поставщиков медпрепаратов клиники Мешалкина — в материале “Ъ-Сибирь” «Работа на лекарства окупила штрафы».

Екатерина Лукашевич