В Угличе двое мужчин разобрали железнодорожный путь и сдали рельсы на металлолом

В Угличском районе Ярославской области в отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело, по факту кражи железнодорожных подъездных путей, на сумму более 46 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. В отношении 42-летнего и 23-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

Согласно материалам дела, подозреваемые частично разобрали один из железнодорожных подъездных путей, а затем похитили рельсы и составные части стрелочного перевода, после чего, сдали их в пункт приема металлолома. Общий ущерб составил более 46 тыс. руб.

«В настоящее время устанавливается их причастность к совершению других подобных преступлений»,— уточнили в пресс-службе.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в начале марта в отношении 32-летнего мужчины, разбиравшего рельсы на протяжении месяца с недействующего подъездного железнодорожного полотна в Ярославском районе, было возбуждено уголовное дело. Мужчина разрезал и перевозил рельсы на автомобиле в пункт приема металлолома. Общий ущерб составил более 200 тыс. руб.

Дарья Сабаева