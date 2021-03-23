При пожаре в реабилитационном центре под Красноярском погиб человек, трое пострадали

В поселке Сорокино Красноярского края произошел пожар в реабилитационном центре для алко- и наркозависимых. От отравления продуктами горения прогиб 60-летний пациент, сообщило региональное следственное управление СКР. Трое пострадали.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). «Следствие наряду с другими рассматривает версию возникновения пожара в результате неисправности электропроводки»,— говорится в сообщении СКР.

Реабилитационный центр благотворительного фонда «Инициатива добра» расположен в частном доме, который принадлежит одному из учредителей фонда. Глава Манского района Артем Черных сообщил ТАСС, что центр функционировал больше 15 лет. Управляющий — среди пострадавших. Он находится в больнице с переломами. Глава района утверждает, что месяц назад в центре была проверка пожарных. Глава фонда утверждал, что все замечания были устранены.