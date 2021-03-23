Раулю Арашукову заново предъявлены обвинения из-за ошибок в деле

Следователь снова предъявил обвинения экс-депутату Народного собрания Карачаево-Черкесии Раулю Арашукову, сообщил его адвокат Владимир Постанюк. По его словам, это связано со стилистическими и грамматическими ошибками. Господина Арашукова обвиняют в в создании организованного преступного сообщества с целью хищения природного газа на миллиарды рублей.

«Мы закончили ознакомление с материалами уголовного дела... ему перепредъявили обвинение по тем же статьям из-за стилистических и грамматических ошибок на 301 странице»,— сказал господин Постанюк «РИА Новости». Защита готовит показания, которые занимают более 20 листов. В ходе следствия они занимали пять страниц, сказал адвокат. Он сообщил, что 23 марта господина Арашукова снова допросят.

СКР вменяет в вину Раулю Арашукову организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По его уголовному делу проходит его сын, экс-сенатор Рауф Арашуков. Ему вменяется участие в ОПС отца, а также в организации двух убийств (ст. 105 УК РФ) и давление на свидетеля (ст. 309 УК РФ).

В марте Басманный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство СКР об ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела. Следствие считает, что фигуранты намеренно затягивают процесс ознакомления с делом.

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