AliExpress оценил потребительские предпочтения воронежцев

В компании «AliExpress Россия» сообщили “Ъ-Черноземье” о структуре потребительской онлайн-корзины жителей Воронежа при покупках на маркетплейсе. В денежном выражении наибольший вес в ней имеют смартфоны — 33%. Лидеры продаж — Apple iPhone 11 (по количеству) и Xiaomi Redme Note 9 (в денежном выражении). Средняя цена гаджета составляет 14 115 руб.

При этом 52% в денежном выражении приходится на пять категорий мелкой бытовой техники — пылесосы, в первою очередь, роботы, блендеры, фены, утюги, фотоэпиляторы.

Еще 15% потребительской корзины воронежцев в денежном выражении приходится на одежду. «Это зимние куртки из искусственной кожи на искусственном мехе, шелковые платья, женские джинсы-оверсайз и свободные женские футболки, кроссовки белого цвета»,— рассказали в AliExpress.

Напомним, в начале марта стало известно, что «Почта России» и ВТБ вкладывают 1,5 млрд руб. в строительство логоцентра в Воронеже. Его загрузку могут обеспечить заказами с AliExpress — проект будет работать как фулфилмент-центр для маркетплейса. Запуск ожидается в 2022 году.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников