В Россию на заработки

Два из трех крупнейших банков с иностранным капиталом смогли показать в России рост прибыли в 2020 году, несмотря на пандемию. Росбанк и Райффайзенбанк сохранили крайне консервативную политику в части кредитования, крупнейшие российские игроки не были столь осмотрительны, что привело к снижению их прибыли из-за значительных отчислений в резервы.

Росбанк опубликовал итоги 2020 года по международной отчетности (МСФО). Чистая прибыль банка составила 15,5 млрд руб., что на 40% выше результата 2019 года. Активы по итогам года достигли 1,36 трлн руб., что на 11% больше показателя 2019 года. На фоне нестабильной экономической ситуации из-за пандемии банк увеличил почти вдвое отчисления в резервы — до 16,3 млрд руб. Однако затраты на создание резервов были покрыты операционной прибылью, пояснил финансовый директор Росбанка Александр Овчинников.

Операционные доходы банка составили 54,4 млрд руб. (рост год к году — 3%). Розничный портфель сконцентрирован на залоговом кредитовании (более 2/3 розничного портфеля), а беззалоговый — на зарплатных клиентах, продолжает топ-менеджер.

Сумел показать рост прибыли по МСФО и опубликовавший отчетность ранее Райффайзенбанк. Чистая прибыль банка составила 38,1 млрд руб. Рост на 1,2% по сравнению с 2019 годом, несмотря на рост отчислений в резервы в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Расходы на создание резервов составили 9,6 млрд руб. Активы на конец 2019 года — 1,45 трлн руб., на 13,8% выше, чем годом ранее. Стоимость риска за прошедший год составила 1,2%, что близко к среднему значению за десять лет (около 1%). Результат был обеспечен за счет увеличения чистого процентного дохода (на 7%), а также существенного дохода от операций с производными финансовыми инструментами — он составил почти 9 млрд руб. против убытка в 13 млрд руб. годом ранее, поясняет управляющий директор НКР Михаил Доронкин.

И Росбанк, и Райффайзенбанк – дочерние структуры европейских финансовых групп, которые на российском рынке занимают более осторожную позицию, чем местные даже крупнейшие игроки. Например, снижение чистой прибыли Сбербанка по МСФО в 2020 году составило 10% (до 760,3 млрд руб.), у группы ВТБ — 63% (до 75,3 млрд руб.). Оба банка сократили прибыль из-за значимых отчислений в резервы.

Но не все иностранцы в России оказались столь осторожны. Так, результаты Юникредитбанка (.pdf) оказались на уровне крупных российских банков. Чистая прибыль Юникредитбанка по МСФО в 2020 году снизилась почти вдвое, до 8,95 млрд руб. Причем такие незавидные результаты он и российские банки показали в условиях регуляторных послаблений.

На 2021 год эксперты смотрят с осторожностью, полагая, что сектор в целом может продемонстрировать падение, хотя результаты отдельных банков могут очень сильно различаться в зависимости от стратегии. «Реализация отложенных рисков, отмена регуляторных послаблений, рост учетной процентной ставки и замедление роста операций в 2021 году приведут к снижению совокупной прибыли банковской системы до уровня ниже 1 трлн руб. (почти 30% снижения по сравнению с 2020 годом)»,— уверена партнер и руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ Deloitte Екатерина Трофимова.

Впрочем, наиболее осторожные утверждают, что готовы и к этому испытанию. Банк будет развивать кредитование, сохраняя жесткие стандарты андеррайтинга, отметили в Райффайзенбанке. Росбанк, сообщил господин Овчинников, «продолжит концентрироваться на наименее рисковых сегментах и продуктах».

Полина Трифонова