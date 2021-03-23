МТС-банк подписался на маткапитал

МТС-банк привлекает в капитал средства от материнской компании в размере 4 млрд руб. У банка низкий запас прочности по одному из ключевых обязательных нормативов по капиталу, отмечает эксперты. Они полагают, что средства необходимы на фоне падения чистой прибыли МТС-банка по итогам прошлого года, позволят увеличить беззалоговое кредитование, а также продолжить расширение клиентской базы за счет родственного оператора МТС.

МТС-банк собирается разместить по закрытой подписке акции в пользу зарегистрированной в Нидерландах Mobile TeleSystems B.V. (ей принадлежит 99,8% акций банка, основной бенефициар — Владимир Евтушенков), следует из раскрытия информации.

Всего планируется разместить 3,16 млн ценных бумаг по 1267 руб.

Размещение пройдет не позднее второго квартала, уточнили в банке. Размер собственного капитала МТС-банка увеличится на 10,4% и составит 42,5 млрд руб. В последний раз банк размещал акции в начале 2020 года в пользу АФК «Система» и также Mobile TeleSystems B.V. Тогда банк был докапитализирован на 5 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 января 2020 года). Сейчас по размеру капитала входит в топ-30 в рейтинге «Интерфакса».

Как сообщили в банке, цель докапитализации — рост розничного портфеля: запланированный объем допэмиссии позволит увеличить его на 25–30 млрд руб. Также в банке надеются, что допэмиссия «будет способствовать еще более глубокой синергии» с МТС.

В частности, интеграция предполагает кросс-сейл, через который банк кредитует клиентов сотового оператора и предоставляет другие банковские услуги.

Кроме того, в ближайшие несколько лет в банке допускают новые докапитализации, которые будут зависеть от «амбиций по росту масштаба бизнеса финтеха». Согласно стратегии МТС-банка, рост капитала в основном планируется за счет реинвестирования его же чистой прибыли. Но этот ресурс невелик: в 2020 году прибыль банка по РСБУ упала более чем втрое, до 1,2 млрд руб.

Эксперты отмечают низкую капитализацию банка. В частности, обязательный норматив достаточности базового капитала на консолидированной основе на начало 2021 года (Н 20.1) составляет 8,22% при минимуме 7,0% с учетом надбавок. Таким образом, запас по одному из ключевых нормативов у МТС-банка «ниже среднего», говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатин. По его словам, низкий буфер обусловлен быстрым ростом активов банка. «Ввиду планов банка по активному росту розничного портфеля позиция по капиталу… в среднесрочной перспективе может оказаться чувствительной к принимаемым рискам и привести к снижению буфера абсорбции убытков»,— отмечали и в «Эксперт РА».

«С учетом неаудированной прибыли за 2020 год в размере 2 млрд руб. взнос в капитал в размере 4 млрд руб. позволит нарастить активы на около 25%, сохраняя нормативы достаточности на текущем уровне»,— отмечает господин Лопатин.

В целом докапитализация позволит МТС-банку расти быстрее рынка, в том числе за счет углубления связей с мажоритарным акционером.

Основной фокус банка — на необеспеченном потребительском кредитовании. По данным МСФО за январь—сентябрь 2020 года, большая часть портфеля представлена:

потребкредитами — 73,3 млрд руб.,

кредитными картами — 20,6 млрд руб.,

и в меньшей степени ипотекой — 12,6 млрд руб.

Несмотря на падение доходов россиян, потенциал для роста за счет качественных заемщиков у банка есть, считает господин Лопатин. Например, как указывал Fitch в выпущенном в марте обзоре, абонентская база МТС составляет 80 млн человек, в то время как у МТС-банка всего лишь 2,4 млн активных клиентов. В агентстве ожидают, что интеграция банка с МТС продолжится, за счет этого он будет активно расти.

Ольга Шерункова