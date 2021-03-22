Реальные доходы населения Краснодарского края в 2020 году снизились на 3%

По итогам 2020 года средний денежный доход на душу населения Краснодарского края составил 35 623 руб. Реальные доходы в 2020 году по сравнению с 2019-м снизились на 3%, однако в IV квартале 2020-го увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,2%, говорится в отчете Краснодарстата.

Реальные располагаемые доходы, рассчитываемые за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен, в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились в крае на 2,6%. В IV квартале 2020-го по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года они увеличились на 1,1%.

Среднемесячная начисленная зарплата на Кубани в декабре 2020 года составила 50 686 руб. По сравнению с ноябрем она увеличилась на 38,2%, а с декабрем 2019 года – на 11,4%. Реальная же заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за декабрь 2020-го по сравнению с ноябрем увеличилась на 37,4%, а с декабрем 2019-го – на 6%.

Так, в декабре 2020 года уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг составил к ее уровню в обрабатывающих производствах 100,2%, работников образования – 96,2% (к краевому уровню 89% и 79,4% соответственно).

Просроченная задолженность по зарплате (не учитывая субъекты малого предпринимательства) на 1 марта составила 69,8 млн руб. и по сравнению с 1 февраля уменьшилась на 7 млн руб. (на 9,1%).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, рост потребительских цен на товары и услуги в феврале 2021 года на Кубани по сравнению с январем этого года составил 0,9%. На продовольственные товары зафиксирован рост цен на 1,3%, на непродовольственные товары – на 0,5%, на услуги – на 0,9%.

Дмитрий Михеенко