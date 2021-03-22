Рост цен на товары и услуги в Краснодарском крае в феврале составил 0,9%

Рост потребительских цен на товары и услуги в феврале 2021 года на Кубани по сравнению с январем этого года составил 0,9%. На продовольственные товары зафиксирован рост цен на 1,3%, на непродовольственные товары – на 0,5%, на услуги – на 0,9%, говорится в отчете Краснодарстата.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий краткосрочные неравномерные изменения стоимости товаров и услуг под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, в феврале 2021 года составил 100,7%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в феврале 2021 года в Краснодарском крае по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,4% и составила 4,7 тыс. руб. в расчете на одного человека в месяц.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения по Краснодарскому краю в феврале 2021 года составила17 418 руб. в расчете на месяц. По сравнению с январем его стоимость повысилась на 0,3%. По данному показателю Кубань занимает второе место в ЮФО после Адыгеи (17 443 руб.).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в 2020 году цены на товары и услуги выросли по сравнению с 2019 годом на 3,2%. На продовольственные товары рост цен составил 3,9% (без учета плодоовощной продукции – 3,5%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 2,7%, на аналогичный показатель увеличилась стоимость услуг.

Дмитрий Михеенко