Россия может отменить пошлины на ввоз сахара из ЕЭС

На уровне Евразийской экономической комиссии сейчас прорабатывается вопрос о снятии с 15 мая по 31 августа пошлин на импорт в Россию белого сахара в объеме не более 350 тыс. тонн. Проект соответствующего акта должен быть внесен Минэкономики в федеральное правительство не позднее 1 апреля. Эта информация прозвучала сегодня, 22 марта, на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу потребительских цен на социально значимые товары с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. Этот механизм потребовался для стабилизации цен на сахар на внутреннем рынке.

Основным поставщиком белого сахара в Россию среди стран—участниц Евразийского экономического союза традиционно является Белоруссия. По данным Белстат, Россия импортировала из Белоруссии в 2018 году 275 тыс. тонн сахара, в 2019 году — чуть более 200 тыс. тонн.

Цены на сахар рынок и государство договорились заморозить в декабре, после того как рост цен на продукты раскритиковал президент Владимир Путин. Соглашения, предусматривающие, что сахар в опте должен стоить не больше 36 руб. за 1 кг и не больше 46 руб. за 1 кг в рознице, производители и торговые сети, а также Минпромторг и Минсельхоз подписали 16 декабря 2020 года. Предельные цены установили на три месяца: соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Но сейчас обсуждается возможность продлить это соглашение еще как минимум на два месяца.

Халиль Аминов