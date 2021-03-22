В ЗакСе Петербурга предложили установить в городе мемориал погибшим от COVID-19 соцработникам

Депутат Оксана Дмитриева выступила на заседании ЗакСобрания с инициативой установки мемориала, посвященного погибшим от коронавируса социальным работникам. В комитете по социальной политике поддержали идею.

Об этом сообщил телеканал «78». Госпожа Дмитриева, аргументируя свою инициативу, подчеркнула, что социальные работники, оказывавшие помощь петербуржцам в разгар пандемии коронавируса, сами нуждаются в социальной помощи. Она добавила, что от болезни скончались некоторые руководители социальных служб районов.

В свою очередь глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков высказался за установку мемориала и пообещал представить конrретные предложения.

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