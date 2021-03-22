«Сферум» наступает на иностранные сервисы

Министерство просвещения откажется от Zoom в школах. Власти не хотят, чтобы в образовательных учреждениях использовали зарубежные программы видеосвязи. Как заявил замминистра Виктор Басюк, для школ разработают российское приложение, которое позволит отказаться от аналогов. “Ъ FM” обсудил это решение с учителями и выяснил, готовы ли они освоить новую систему.



Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров считает это избыточным: «Мы с трудом освоили системы Team, Zoom и прочие. Приспособиться к ним было тяжело, а теперь нам предлагают новый сценарий. На мой взгляд, надо было бы сохранить то, что мы с большим напряжением, но все-таки освоили. Обязательно должен быть период какого-то тестирования, нужно посмотреть, эффективна ли система, какие у нее плюсы и минусы. После этого можно корректировать и при этом использовать прежние ресурсы.

Такие метания, скорее всего, приведут к дополнительному стресс, которого у нас и так достаточно. Градус так высок, что педагогический процесс сам по себе под угрозой.

Ранее в Министерстве просвещения говорили, что система, которую будут внедрять в российские школы вместо иностранных сервисов, называется «Сферум». Ее разрабатывают совместно «Ростелеком» и Mail.ru Group. Функционал там такой же, как в Zoom: можно будет проводить групповые видеоконференции до 100 участников, каждый из которых сможет виртуально «поднимать руку» или включать демонстрацию экрана.

Заместитель гендиректора СП «Цифровое образование» Сергей Марданов, который занимается разработкой платформы, рассказал “Ъ FM”, что сервис до сих пор совершенствуется: «Сейчас мы работаем со школами в 15 пилотных регионах, проводим там апробацию платформы. Мы организуем для учителей обучающие семинары, получаем обратную связь от них и учитываем все отзывы в работе платформы. Таким образом, мы совместно с учителями и учениками улучшаем “Сферум” каждый день. Также в ходе тестирования мы видим, какие еще инструменты могли бы понадобиться учителям и ученикам или их родителям, и разрабатываем их».

Прошлой весной в начале карантина учителя жаловались “Ъ FM” на проблемы с сервисами видеосвязи. Помимо технических неполадок, преподаватели были недовольны проделками учеников: они добавляли в конференцию друзей, которые срывали урок и отключали микрофон педагогу.

Член профсоюза «Учитель» Александр Кондрашев, который работает в московской школе «Интеллектуал» не уверен, что новое приложение сможет ликвидировать эти недостатки. К тому же заставить школы перейти на «Сферум», по его словам, довольно сложно: «Честно, мне в принципе все равно, какой сервис видеоконференций. Однако видно, что создать хороший продукт — сложная технологическая задача.

Тот же самый Zoom, когда мы начинали им пользоваться, работал плохо, а прилично функционировать начал только сейчас. Во-первых, Минпросвещения не имеет власти над школами и не может им приказать переходить на какую-то платформу. У нас все-таки школы подчиняются местным управлениям образования. Поэтому у ведомства нет таких полномочий. Вообще, эта тема очень активно обсуждалась всю осень, когда Teams в Москве начали навязывать силой. Вроде как необязательно, но все школы перетрясли на эту тему».

Также власти пообещали решить проблемы с медленным подключением к сети: все городские школы до конца года, по словам министра Сергея Кравцова, будут подключены к интернету со скоростью 100 Мбит/с. Правда, вместе с этим школьникам установят и ограничения по поиску информации. Школьный WiFi, по проекту властей, будет давать доступ только «к верифицированному контенту».

Ульяна Миненкова, Иван Якунин