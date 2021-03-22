На участке пострадавшей от оползня трассы в Сочи ввели реверсивое движение

На участке федеральной автодороги А-147 в Сочи из-за активизации оползневого процесса установлен реверсивный режим движения. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье», повреждение конструктивных элементов трассы произошло утром 22 марта. Оползень сошел на автодорогу в районе микрорайона Уч-Дере в Лазаревском районе олимпийской столицы.

В результате произошло разрушение откоса, низовой габионной стены, укрепленной обочины, а также покрытия проезжей части левой полосы движения, с образованием ступени глубиной до 3 м, длиной до 15 м и шириной до 4 м. Пострадавших в результате схода оползня нет. На месте работают специалисты дорожных и проектных организаций, дежурит техника.

В целях обеспечения безопасного движения, для недопущения дальнейшего разрушения автодороги, а также для проведения работ по стабилизации оползневых процессов и восстановлению трассы принято решение снять нагрузку с полосы, граничащей с участком разрушения обочины. В настоящее время там организовано реверсивное движение с ограничением скоростного режима до 20 км/ч.

«В настоящее время на данном участке трассы, не имеющем альтернативного объезда, готовится ввод режима объектового ЧС. В связи с тем, что данный участок расположен внутри земель Сочинского национального парка – с учреждением ведутся консультации по объявлению окружающей пострадавший участок территории нацпарка зоной локального ЧС», — сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 17 февраля этого года в Хостинском районе Сочи в районе улицы Ломоносовской в результате оползня обрушилась части дороги.

Дмитрий Михеенко