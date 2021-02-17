В Сочи в результате оползня обрушилась часть дороги

В Хостинском районе Сочи в районе ул. Ломоносовской в результате оползня обрушилась части дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Известно, что инцидент произошел днем 17 февраля 2021 года, видео происшествия опубликовано в соцсетях. По данным МЧС, обрушение грунта произошло вдоль технологической дороги, сама дорога тупиковая.

«Территория участка огорожена. Спланированы геоизыскательские работы на предмет пригодности к использованию дороги»,– прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По словам местных жителей, под угрозой обрушения в районе схода оползня находится строящееся здание жилого комплекса. В пресс-службе администрации Сочи не смогли оперативно прокомментировать информацию о случившемся.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 14 января 2021 года оползень спровоцировал обрушение части дорожного полотна на ул. Транспортной в Сочи. По данным мэрии произошел обвал тупикового участка второстепенной дороги, ведущей к торговой базе.

Наталья Решетняк