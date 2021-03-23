Чемпионаты и кубки европейских стран

Чемпионат Италии
28-й тур. «Ювентус»—«Беневенто» 0:1 (Гайч, 69). «Фиорентина»—«Милан» 2:3 (Пульгар, 17; Рибери, 51 — Ибрахимович, 9; Диас, 57; Чальханоглу, 72). «Рома»—«Наполи» 0:2 (Мертенс, 27, 34). Положение команд. 1. «Интер» — 65 очков (после 27 матчей). 2. «Милан» — 59. 3. «Ювентус» — 55 (27). 4. «Аталанта» — 55. 5. «Наполи» — 53 (27). 6. «Рома» — 50.
Чемпионат Англии
29-й тур. «Вест-Хэм»—«Арсенал» 3:3 (Лингард, 15; Боуэн, 17; Соучек, 32 — Соучек, 38 (автогол); Доусон, 61 (автогол); Ляказетт, 82). Перенесенный матч 18-го тура. «Астон Вилла»—«Тоттенхем» 0:2 (Мораис, 29; Кейн, 68 (пен.)). Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 71 очко (после 30 матчей). 2. «Манчестер Юнайтед» — 57 (29). 3. «Лестер» — 56 (29). 4. «Челси» — 51 (29). 5. «Вест-Хэм» — 49 (29). 6. «Тоттенхем» — 48 (29). 7. «Ливерпуль» — 46 (29). 8. «Эвертон» — 46 (28).
Кубок Англии
1/4 финала. «Борнмут»—«Саутгемптон» 0:3 (Дженепо, 37; Редмонд, 45+1, 59). «Эвертон»—«Манчестер Сити» 0:2 (Гюндоган, 84; Де Брёйне, 90). «Челси»—«Шеффилд Юнайтед» 2:0 (Норвуд, 24 (автогол); Зиеш, 90+2). «Лестер»—«Манчестер Юнайтед» 3:1 (Ихеаначо, 24, 78; Тилеманс, 52 — Гринвуд, 38).
17 апреля в 1/2 финала встречаются: «Челси»—«Манчестер Сити», «Лестер»—«Саутгемптон».
Чемпионат Испании
28-й тур. «Сельта»—«Реал» 1:3 (Мина, 40 — Бензема, 20, 30; Асенсио, 90+4). «Атлетико»—«Алавес» 1:0 (Суарес, 54). «Реал» Сосьедад»—«Барселона» 1:6 (Барренечеа, 77 — Гризманн, 37; Дест, 43, 53; Месси, 56, 89; Дембеле, 71). «Вальядолид»—«Севилья» 1:1 (Орельяна, 44 (пен.) — Боно, 90+4). Положение команд. 1. «Атлетико» — 66 очков. 2. «Барселона» — 62. 3. «Реал» — 60. 4. «Севилья» — 55. 5. «Реал Сосьедад» — 45. 6. «Бетис» — 45.