ByteDance покупает разработчика игр Mooton Technology

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит видеосервис TikTok, покупает разработчика игр Mooton Technology, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Об условиях сделки не сообщается, но, как пишет Reuters, ByteDance сделала существенную инвестицию в разработчика, стоимость которого на основании этой сделки оценивается в $4 млрд. По ее итогам Moonton продолжит существование как отдельная компания.

Moonton, созданная в 2014 году бывшим сотрудником китайской интернет-корпорации Tencent, известна прежде всего своей видеоигрой Mobile Legends: Bang Bang, особенно популярной в Юго-Восточной Азии. Это игра жанра многопользовательские онлайн-арены сражений (MOBA), в этом жанре Mobile Legends конкурирует с популярными играми от Tencent — Honor of Kings и League of Legends. Tencent неоднократно подавала на Moonton в суд, обвиняя ее в копировании League of Legends и нарушении авторских прав, также Tencent пыталась купить компанию.

ByteDance стремится все активнее выходить на рынок видеоигр. У нее уже есть игровое подразделение Nuverse, через которое она и покупает Moonton. В октябре прошлого года компания запустила онлайн-магазин казуальных игр Danjuan Games и издателя игр Pixmain.

Яна Рождественская