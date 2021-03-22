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В Ставрополе арестованы подозреваемые в избиении отца с трехлетним ребенком

Суд избрал меру пресечения в виде ареста жителям Ставрополя Карину Амирханову и Магомеду Кадиеву, в отношении которых возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, 17 марта в Ставрополе между подозреваемыми и 41-летним прохожим возник конфликт. По очереди они ударили его кулаком в лицо, сломав челюсть. За конфликтом наблюдал трехлетний сын потерпевшего, которого тот держал за руку. В результате ударов мужчина упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись.

Наталья Шинкарева


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