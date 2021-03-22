Назначен врио начальника невьянской исправительной колонии

Подполковник внутренней службы Александр Подобедов назначен временно исполняющим обязанности начальника исправительной колонии №46 в Невьянске, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области. Он сменил Дмитрия Мельникова, в отношении которого возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. До назначения господин Подобедов возглавлял ИК-24 в Тавдинском районе.

Напомним, об уголовном деле экс-начальника ИК-46 Дмитрия Мельникова стало известно в феврале. По версии следствия, он неоднократно получал взятки через посредника «за общее покровительство и попустительство по службе от ряда осужденных» в исправительном учреждении.

Михаил Мананников