Начальник свердловской колонии стал фигурантом дела о взятке По версии следствия, он брал деньги с осужденных за общее покровительство

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (п. в ч.5 ст.290 УК РФ) в отношении начальника исправительной колонии №46 в Невьянске (Свердловская область), сообщила пресс-служба СКР по региону. Начальником учреждения является подполковник внутренней службы Дмитрий Мельников, говорится на сайте ГУФСИН.

По версии следствия, начальник колонии неоднократно получал взятки через посредника «за общее покровительство и попустительство по службе от ряда осужденных» в исправительном учреждении. Факты коррупции выявили сотрудники УФСБ по Свердловской области совместно со службой безопасности регионального ГУФСИН.

В отношении посредника возбуждено дело по п. б ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

Ранее “Ъ-Урал” писал, что за 2020 год в отношении сотрудников свердловского ГУФСИН возбудили 13 уголовных дел.

Михаил Мананников