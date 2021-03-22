22 марта, понедельник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Lexus IS с V8 получил спецверсию Launch Edition

Компания Lexus представила спецверсию седана IS с двигателем V8 для североамериканского рынка — исполнение Launch Edition.

Автомобиль получил темно-серый цвет кузова Incognito, облегченные черные 19-дюймовые колесные диски BBS и черно-серую отделку интерьера кожей и алькантарой. Также появились деревянные декоративные вставки и новая анимация панели приборов.

Технически версия Launch Edition не изменилась и оснащается 479-сильным атмосферным 5-литровым V8 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом с установленным на задней оси дифференциалом Torsen.

Тираж Lexus IS 500 F Sport Performance Launch Edition составит 500 экземпляров. Все автомобили будут проданы в Северной Америке. Напомним, стандартный Lexus IS 500 F Sport Performance был показан в феврале 2021 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя