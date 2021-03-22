Lexus IS с V8 получил спецверсию Launch Edition

Lexus IS 500 F Sport Performance Launch Edition. Фото: Lexus

Lexus IS 500 F Sport Performance Launch Edition. Фото: Lexus

Lexus IS 500 F Sport Performance Launch Edition. Фото: Lexus

Автомобиль получил темно-серый цвет кузова Incognito, облегченные черные 19-дюймовые колесные диски BBS и черно-серую отделку интерьера кожей и алькантарой. Также появились деревянные декоративные вставки и новая анимация панели приборов.

Технически версия Launch Edition не изменилась и оснащается 479-сильным атмосферным 5-литровым V8 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом с установленным на задней оси дифференциалом Torsen.

Тираж Lexus IS 500 F Sport Performance Launch Edition составит 500 экземпляров. Все автомобили будут проданы в Северной Америке. Напомним, стандартный Lexus IS 500 F Sport Performance был показан в феврале 2021 года.