26 февраля, пятница
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Lexus представил седан IS с двигателем V8

Компания Lexus представила седан IS с двигателем V8, созданного для Северной Америки.

Lexus IS 500 F Sport Performance получил 479-сильный атмосферный 5-литровый V8 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом с установленным на задней оси дифференциалом Torsen с механической блокировкой.

Новый седан получил адаптивные амортизаторы, дополнительный демпфер Yamaha для снижения колебаний кузова, усиленные тормоза. Других изменений, не считая 19-дюймовых колесных дисков, новых бамперов, расширенных крыльев, выхлопной системы с четырьмя патрубками и увеличенного по высоте капоте, нет. Салон, не считая особой анимации при запуске двигателя, повторяет интерьер модификации IS 350 F Sport.

В продаже Lexus IS 500 F Sport Performance появится осенью 2021 года, но доступен автомобиль будет только на рынке Северной Америки.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя