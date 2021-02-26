Lexus представил седан IS с двигателем V8

Lexus IS 500 F Sport Performance. Фото: Lexus

Lexus IS 500 F Sport Performance. Фото: Lexus

Lexus IS 500 F Sport Performance. Фото: Lexus

Lexus IS 500 F Sport Performance. Фото: Lexus

Lexus IS 500 F Sport Performance. Фото: Lexus

Lexus IS 500 F Sport Performance получил 479-сильный атмосферный 5-литровый V8 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом с установленным на задней оси дифференциалом Torsen с механической блокировкой.

Новый седан получил адаптивные амортизаторы, дополнительный демпфер Yamaha для снижения колебаний кузова, усиленные тормоза. Других изменений, не считая 19-дюймовых колесных дисков, новых бамперов, расширенных крыльев, выхлопной системы с четырьмя патрубками и увеличенного по высоте капоте, нет. Салон, не считая особой анимации при запуске двигателя, повторяет интерьер модификации IS 350 F Sport.

В продаже Lexus IS 500 F Sport Performance появится осенью 2021 года, но доступен автомобиль будет только на рынке Северной Америки.