Конституционный суд Молдавии разрешил президенту назначить свое правительство

Конституционный суд Молдавии сегодня, 22 марта, подтвердил законность выдвижения в премьер-министры страны лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу.

Утвердить господина Гросу главой правительства на прошлой неделе предложила президент республики Майя Санду. Это стало очередным этапом борьбы за контроль над кабинетом министров между госпожой Санду и лидером Партии социалистов, экс-президентом Игорем Додоном. Последний предлагал собственную кандидатуру на позицию премьера — финансиста Марианну Дурлештяну. Последняя, однако, 16 марта отказалась возглавлять правительство, чем и воспользовалась Майя Санду, в тот же день выдвинув Игоря Гросу.

Президентский указ о выдвижении господина Гросу был на прошлой неделе обжалован социалистами в Конституционном суде. В Партии социалистов считают, что президент нарушила закон, не проконсультировавшись с парламентскими партиями прежде, чем подписать указ о выдвижении собственного кандидата. Социалисты заявляли, что главе государства следовало выдвинуть их нового кандидата — посла Молдавии в России Владимира Головатюка. Судьи, однако, решили, что глава государства все сделала по закону.

Если Игорь Гросу будет утвержден главой кабинета, Майя Санду замкнет на себя исполнительную власть. Господин Гросу — человек из ее ближайшего окружения, возглавляющий пропрезидентскую партию, лидером которой до избрания президентом была сама госпожа Санду.

Но даже если депутаты, среди которых у Майи Санду немного сторонников, не проголосуют за господина Гросу, это все равно будет на руку президенту. В этом случае парламент следует распустить и провести в стране досрочные выборы. Этого и добивается госпожа Санду, которая надеется, что в результате сумеет увеличить свою фракцию в законодательном органе.

Прежнее правительство Молдавии ушло в отставку 23 декабря прошлого года. Сейчас все министры работают с приставками «и. о.». Первая попытка назначить нового премьера была предпринята 11 февраля и провалилась. По закону парламент следует распустить после двух неудачных попыток или в случае, если депутаты три месяца не могут утвердить новое правительство. Этот срок истекает во вторник.

В чем главная интрига политического кризиса в Молдавии и как за влияние в республике конкурируют Россия и Запад, читайте в материале “Ъ”.

Владимир Соловьев